Выборы-2019: в Киевской области зарегистрировали 160 сообщений о нарушениях

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КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил начальник полиции столичной области Дмитрий Ценов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"С начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 160 обращений о нарушении избирательного законодательства", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Ценова.

В целом же полицейские составили 21 админпротокол по ч. 2 ст. 212-13, по ч.2 ст. 212-14 КУоАП и по одному протоколу по ст. 173 и по ст. 183 КУоАП. Их материалы направили в суд для принятия решения.

"Продолжается досудебное расследование по двум уголовным производствах, открытых по факту нарушения избирательного права", - добавили в полиции.

Напомним, в связи с нарушениями избирательного законодательства с начала предвыборной кампании полицией открыто 142 уголовных производства.

С начала избирательной кампании в столице правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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