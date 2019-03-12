Выборы-2019: в Киевской области зарегистрировали 160 сообщений о нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил начальник полиции столичной области Дмитрий Ценов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"С начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 160 обращений о нарушении избирательного законодательства", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Ценова.
В целом же полицейские составили 21 админпротокол по ч. 2 ст. 212-13, по ч.2 ст. 212-14 КУоАП и по одному протоколу по ст. 173 и по ст. 183 КУоАП. Их материалы направили в суд для принятия решения.
"Продолжается досудебное расследование по двум уголовным производствах, открытых по факту нарушения избирательного права", - добавили в полиции.
Напомним, в связи с нарушениями избирательного законодательства с начала предвыборной кампании полицией открыто 142 уголовных производства.
С начала избирательной кампании в столице правоохранители зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства.