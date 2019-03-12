Неизвестные от имени "ОПОРЫ" опрашивали избирателей и запугивали их по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Неизвестные лица от имени гражданской сети “ОПОРА” опрашивали избирателей и запугивали их по телефону. Об этом заявила глава правления гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Сегодня в Civil Network OPORA начала поступать информация о фейковых обзвонах избирателей, проводимых якобы от имени нашей организации относительно электоральных предпочтений граждан и с запугиванием избирателей. Официально хочу заявить, что это очередная попытка манипуляции. ОПОРА не проводит никаких опросов ни методом телефонных интервью, ни личных анкетирований", - отметила Айвазовская.
По ее мнению, неустановленные лица пытаются нанести вред деловой репутации организации и использовать ее имя, с целью воздействия на граждан.
Напомним, с начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства.