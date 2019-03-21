Почти 70% украинцев не верят в честность выборов - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По данным опроса почти 70% украинцев не верят, что выборы президента будут проведены честно. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает УНН.
"Согласно нашим опросам, почти 70% граждан не верят в то, что выборы будут честными. Поэтому очень нужно такое объективное, открытое исследование, которое будет показывать насколько был объективно проведен подсчет голосов", - рассказала она.
Согласно этим данным в честность президентских выборов верит лишь 17% украинцев, еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными, а 29% уверены, что выборы будут не честными совсем.
Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На сайте фонда было опубликовано 4 сентября 2018 года. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Опросы представлено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в рамках программы "Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание исследования является исключительной ответственностью Pact и его партнеров i не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.
Опрос, в частности, финансируется по проекту МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
Как сообщал УНН, неизвестные лица от имени гражданской сети "ОПОРА" опрашивали избирателей и запугивали их по телефону.