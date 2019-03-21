Національний екзит-пол проситиме захисту у МВС на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Організатори проекту "Національний екзит-пол-2019" звернуться із офіційною заявою до Міністерства внутрішніх справ щодо захисту інтерв'юерів під час проведення опитування на виборах 31 березня. Про це розповіла директор Фонду"Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ми боїмося, що можуть бути якісь перешкоди, тому очевидно, що ми звернемося офіційно до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб вони знали, що це буде опитування, де воно буде, і, так би мовити, захищали демократичний процес, адже екзит-пол – це невід’ємна складова демократичного процесу", - зазначила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 70% українців не вірять у чесність виборів – соцопитування
Як повідомляв УНН, у день виборів МВС звірить перебування громадян України з реєстром виборців.
Нагадаємо, у день голосування на виборах президента для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.