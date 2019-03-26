За три дні до виборів опублікують результати опитування щодо електоральних уподобань
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За три дні до виборів президента України ще опублікують результати соціологічного опитування щодо електоральних вподобань. Про це кореспонденту УНН повідомили в фонді "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
"Будуть результати опитування 28 березня", - зазначили в фонді.
При цьому в організації уточнили, що анонс і безпосередньо результати опитування електронних вподобань будуть опубліковані на сайті і в соцмережах фонду.
Нагадаємо, у день першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, Національний екзит-пол проводитимуть на виході із виборчих дільниць три соціологічні центри.
Організатори проекту "Національний екзит-пол-2019" звернуться із офіційною заявою до Міністерства внутрішніх справ щодо захисту інтерв'юерів під час проведення опитування на виборах 31 березня.