За пытки в колонии в РФ задержали шестерых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За пытки в ярославской колонии №1 в Российской Федерации задержали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, передает УНН.
"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова в российской колонии. На видео видно, что заключенного били дубинкой по рукам и ногам, лили воду на лицо и раздели.
Напомним, российского омбудсмена беспокоят "нарушения прав россиян" в США и Украине.