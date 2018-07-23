За пытки в колонии в РФ задержали шестерых людей

"В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова в российской колонии. На видео видно, что заключенного били дубинкой по рукам и ногам, лили воду на лицо и раздели.

Напомним, российского омбудсмена беспокоят "нарушения прав россиян" в США и Украине.