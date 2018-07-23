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За тортури в колонії у РФ затримали шістьох людей

За тортури в колонії у РФ затримали шістьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. За тортури в ярославської колонії №1 в Російській Федерації затримали шістьох осіб. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ, передає УНН.

"Наразі слідством встановлено особи усіх співробітників виправної колонії, які брали участь у побитті ув'язненого. Сьогодні вже затримано 6 осіб. До суду будуть направлені клопотання слідства про обрання стосовно затриманих запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Виконуються слідчі і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших підозрюваних", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ опублікували відео, на якому відображені тортури ув'язненого Євгена Макарова у російській колонії. На відео видно, що ув'язненого били палицею по руках і ногах, лили воду на обличчя і роздягли.

Нагадаємо, російського омбудсмена турбують "порушення прав росіян" у США і Україні.

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