За тортури в колонії у РФ затримали шістьох людей

"Наразі слідством встановлено особи усіх співробітників виправної колонії, які брали участь у побитті ув'язненого. Сьогодні вже затримано 6 осіб. До суду будуть направлені клопотання слідства про обрання стосовно затриманих запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Виконуються слідчі і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання інших підозрюваних", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ опублікували відео, на якому відображені тортури ув'язненого Євгена Макарова у російській колонії. На відео видно, що ув'язненого били палицею по руках і ногах, лили воду на обличчя і роздягли.

Нагадаємо, російського омбудсмена турбують "порушення прав росіян" у США і Україні.