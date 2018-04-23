За неделю запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли на 7%

В частности, по состоянию на 23 апреля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 746,8 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 16 апреля уровень запасов достигал 1 млн 630,4 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 116,4 тысяч тонн или на 7,1%.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время встречи с представителями польской компании FASING сказал, что в Украине нет проблем с запасами угля газовой группы, у шахт есть необходимые производственные запасы.