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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За тиждень запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зросли на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулого тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 7,1%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

За тиждень запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зросли на 7%

Зокрема, станом на 23 квітня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 746,8 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 16 квітня рівень запасів сягав 1 млн 630,4 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси збільшились на 116,4 тисяч тонн або на 7,1%.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час зустрічі з представниками польської компанії FASING сказав, що в Україні немає проблем із запасами вугілля газової групи, шахти мають необхідні виробничі запаси.

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