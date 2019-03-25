За неделю от осложнений кори умерли 4 человека

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины в течение 12-й недели 2019 года корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. В течение недели от осложнений кори умерло 4 человека", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, после нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти.

Так, по оперативным данным, больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных: 95 взрослых и 112 детей), Львовской (186: 56 взрослых и 130 детей), Киевской (177: 99 взрослых и 78 детей ), Ровенской (157: 39 взрослых и 118 детей), в Киеве (203 110 взрослых и 93 ребенка).

С начала года корью заболели 32 939 человека: 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

Как сообщал УНН, в Сумах из-за кори умерла роженица.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за кори временно остановили обучения в школе.