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За тиждень від ускладнень кору померли 4 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Упродовж минулого тижня, з 18 по 24 березня, на кір захворіли 2 179 людей, від ускладнень кору померло 4 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.

За тиждень від ускладнень кору померли 4 людини

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України протягом 12-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 179 людей — 1 020 дорослих та 1 159 дітей. Протягом тижня від ускладнень кору померло 4 людини", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, після кількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову почав рости.

Так, за оперативними даними, найбільше нових випадків кору з 15 по 21 березня включно зареєстровано у Хмельницькій (207 хворих: 95 дорослих та 112 дітей), Львівській (186: 56 дорослих та 130 дітей), Київській (177: 99 дорослих та 78 дітей), Рівненській (157: 39 дорослих та 118 дітей), у місті Києві (203: 110 дорослих та 93 дитини).

З початку року на кір захворіли 32 939 людини: 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померли 14 людей.

Як повідомляв УНН, у Сумах через кір померла породілля.

Нагадаємо, в Івано-Франківської області через кір тимчасово зупинили навчання у школі.

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