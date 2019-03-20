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У Сумах через кір померла породілля

Київ • УНН

 • 16326 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Хвора на кір жінка, яка 14 березня народила немовля у Сумському обласному перинатальному центрі, померла сьогодні вранці. Про це повідомили головна інфекціоністка Сумщини Ірина Троцька, передає УНН.

У Сумах через кір померла породілля

Жінка померла сьогодні, о 8.45 ранку. Попередня причина смерті – тяжка форма хвороби на кір. Ускладнена пневмонією.

Як повідомив начальник Управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенко 24-річна жінка надійшла до перинатального центру минулої середи. Вона перебувала на 39-тижні вагітності. 14 березня вона народила немовля. Весь цей час вона перебувала в окремому боксі.

"У пятницю (15 березня – ред.) у неї лабораторно підтвердили кір", - повідомив чиновник. Після погіршення стану породіллі у неї діагностували двосторонню пневмонію. Був скликаний консиліум лікарів, породілля отримала все необхідне лікування, однак вранці 20 березня стан її погіршився. Реанімаційні заходи не дали результатів і жінка померла.

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Новонароджена дитина перебуває у лікарні. Наразі у дитини відсутні ознаки захворювання на кір, однак, інкубаційний період хвороби може тривати до трьох тижнів.

За неофіційною інформацію, покійна належала до ромської громади Буринського району області.

Як повідомляв УНН, у Львові від кору помер дворічний хлопчик

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