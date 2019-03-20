В Сумах из-за кори умерла роженица

Женщина умерла сегодня, в 8.45 утра. Предварительная причина смерти - тяжелая форма болезни корью. Осложнена пневмонией.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Сумской ОГА Сергея Бутенко 24-летняя женщина поступила в перинатальный центр в прошлую среду. Она находилась на 39-неделе беременности. 14 марта она родила младенца. Все это время она находилась в отдельном боксе.

"В пятницу (15 марта - ред.) у нее лабораторно подтвердили корь", - сообщил чиновник. После ухудшения состояния роженицы в нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Был созван консилиум врачей, роженица получила все необходимое лечение, однако утром 20 марта сосотояние ее ухудшилось. Реанимационные мероприятия не дали результатов и женщина умерла.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За неделю корью в Украине заболели более 2000 человек

Новорожденный ребенок находится в больнице. Сейчас у ребенка отсутствуют признаки заболевания корью, однако, инкубационный период болезни может длиться до трех недель.



По неофициальной информации, покойная принадлежала к цыганской общины Буринского района области.



Как сообщал УНН, во Львове от кори умер двухлетний мальчик .