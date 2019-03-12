За неделю в Украине количество переселенцев возросло почти на 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По состоянию на 11 марта количество переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в Украине выросла за неделю (от 4 марта - ред.) на 687 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"По состоянию на 11 марта 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 363 891 переселенец из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
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Напомним, количество переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в Украине превышает 1,3 млн человек.