В Україні кількість переселенців перевищує 1,3 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Кількість переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим в Україну перевищує 1,3 млн осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"Станом на 4 березня 2019 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 364 578 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, за даними громадських організацій, майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб не зможуть віддати свого голосу на місцевих виборах в Україні у 2020 році.
В уряді вважають, що всі заборгованості пенсіонерам-переселенцям виплачуються згідно із законами України.