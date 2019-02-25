Майже півтора мільйона переселенців не зможуть проголосувати на місцевих виборах 2020
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб не зможуть віддати свого голосу на місцевих виборах в Україні у 2020 році. Про це повідомила співзасновниця Громадської організації “RE:Старт” Оксана Чепіжко на круглому столі у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ситуація на місцевих виборах 2020 плачевна. За оцінками правозахисників не зможуть взяти участь в місцевому голосуванні близько півтора мільйона людей. Ми можемо скільки завгодно говорити, що прописка абсолютно не впливає на можливість права голосу, але насправді, на сьогодні це зовсім не так”, - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, для голосування 31 березня мешканці окупованого Донбасу можуть прибути на будь-яку дільницю.