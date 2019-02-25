Майже півтора мільйона переселенців не зможуть проголосувати на місцевих виборах 2020

“Ситуація на місцевих виборах 2020 плачевна. За оцінками правозахисників не зможуть взяти участь в місцевому голосуванні близько півтора мільйона людей. Ми можемо скільки завгодно говорити, що прописка абсолютно не впливає на можливість права голосу, але насправді, на сьогодні це зовсім не так”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, для голосування 31 березня мешканці окупованого Донбасу можуть прибути на будь-яку дільницю.



