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Майже півтора мільйона переселенців не зможуть проголосувати на місцевих виборах 2020

Майже півтора мільйона переселенців не зможуть проголосувати на місцевих виборах 2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб не зможуть віддати свого голосу на місцевих виборах в Україні у 2020 році. Про це повідомила співзасновниця Громадської організації “RE:Старт” Оксана Чепіжко на круглому столі у Києві, передає кореспондент УНН.

“Ситуація на місцевих виборах 2020 плачевна. За оцінками правозахисників не зможуть взяти участь в місцевому голосуванні близько півтора мільйона людей. Ми можемо скільки завгодно говорити, що прописка абсолютно не впливає на можливість права голосу, але насправді, на сьогодні це зовсім не так”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, для голосування 31 березня мешканці окупованого Донбасу можуть прибути на будь-яку дільницю.

Українські Національні Новини

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