Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 9764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34764 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118783 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121841 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123990 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122281 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154133 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

Почти полтора миллиона переселенцев не смогут проголосовать на местных выборах 2020

Киев  •  УНН

 • 7429 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц не смогут отдать свой голос на местных выборах в Украине в 2020 года. Об этом сообщила соучредитель общественной организации "RE: Старт" Оксана Чепижко на круглом столе в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Ситуация на местных выборах 2020 плачевная. По оценкам правозащитников не смогут принять участие в местном голосовании около полутора миллиона человек. Мы можем сколько угодно говорить, что прописка абсолютно не влияет на возможность права голоса, но на самом деле, сегодня это совсем не так", - отметила она.

Как сообщал УНН, для голосования 31 марта жители оккупированного Донбасса могут прибыть на любой участок.

Украинские Национальные Новости

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