В Украине количество переселенцев превышает 1,3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Количество переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым в Украине превышает 1,3 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"По состоянию на 4 марта 2019 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 364 578 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
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Напомним, по данным общественных организаций, почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц не смогут отдать свой голос на местных выборах в Украине в 2020 году.
В правительстве считают, что все задолженности пенсионерам-переселенцам выплачиваются согласно законам Украины.