За тиждень в Україні кількість переселенців зросла майже на 700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на 11 березня кількість переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим в Україні зросла за тиждень (від 4 березня — ред.) на 687 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
“Станом на 11 березня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 363 891 переселенець з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Криму до України за час окупації виїхали близько 35 тисяч переселенців
Нагадаємо, кількість переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим в Україну перевищує 1,3 млн осіб.