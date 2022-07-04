За неделю оккупанты более 100 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. За неделю российские войска более 100 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
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"россия продолжает обстреливать территории Черниговской и, особенно, Сумской областей. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Также продолжаются случаи сброса взрывных устройств с беспилотников. Только за неделю нами зафиксировано более 100 обстрелов, 6 из которых - с применением авиации, 7 - из стрелкового оружия, остальные - артиллерия и минометы", – сообщил Демченко.
Добавим
Относительно границы с беларусью спикер ГПСУ отметил, что признаков наступательных группировок не обнаружено. Подразделения вс рб продолжают на ротационной основе выполнять прикрытие белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей.
В приграничных районах фиксируют проведение инженерного обустройства, а также применение по ту сторону границы средств электронной борьбы. По границе с республикой Молдова, именно в приднестровском сегменте, ситуация существенно не изменилась.
Напомним
Белорусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций на границе с Украиной и со странами Европейского Союза.