За тиждень окупанти понад 100 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. За тиждень російські війська понад 100 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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"росія продовжує обстрілювати території Чернігівщини та, особливо, Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв з безпілотників. Лише за тиждень нами зафіксовано більше 100 обстрілів, 6 з яких - із застосуванням авіації, 7 – зі стрілецької зброї, решта - артилерія та міномети", – повідомив Демченко.
Додамо
Щодо кордону з білоруссю речник ДПСУ зазначив, що ознак наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи зс рб продовжують на ротаційній основі виконувати прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей.
У прикордонних районах фіксують проведення інженерного облаштування, а також застосування по той бік кордону засобів електронної боротьби. По кордону з республікою Молдова, саме у придністровському сегменті, ситуація суттєво не змінилася.
Нагадаємо
Білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на прикордонні з Україною та з країнами Європейського Союзу.