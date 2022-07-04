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За тиждень окупанти понад 100 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ

За тиждень окупанти понад 100 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ

Київ • УНН

 • 83904 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. За тиждень російські війська понад 100 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Цитата

"росія продовжує обстрілювати території Чернігівщини та, особливо, Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв з безпілотників. Лише за тиждень нами зафіксовано більше 100 обстрілів, 6 з яких - із застосуванням авіації, 7 – зі стрілецької зброї, решта - артилерія та міномети", – повідомив Демченко.

Додамо

Щодо кордону з білоруссю речник ДПСУ зазначив, що ознак наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи зс рб продовжують на ротаційній основі виконувати прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

У прикордонних районах фіксують проведення інженерного облаштування, а також застосування по той бік кордону засобів електронної боротьби. По кордону з республікою Молдова, саме у придністровському сегменті, ситуація суттєво не змінилася. 

Нагадаємо

Білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на прикордонні з Україною та з країнами Європейського Союзу.

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