білорусь укріплює позиції на кордоні з Україною та країнами ЄС – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на прикордоні з Україною та з країнами Європейського Союзу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
Деталі
Мотузяник повідомив, що окремі підрозділи зс білорусі продовжують виконувати завдання з посилення білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною областях, а також з країнами Європейського Союзу.
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«Також наша розвідка повідомляє про те, що у період з 22 червня – 1 липня цього року з військовими комісаріатами Гомельської області проводиться мобілізаційне навчання», – сказав він.
Мотузяник зазначив, що загроза застосування противником ракетного озброєння з території білорусі зберігається.
Доповнення
У Міністерстві оборони України повідомляли, що залишається небезпека відновлення противником наступальних дій проти України з білоруського напрямку.