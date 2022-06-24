білорусь укріплює позиції на кордоні з Україною та країнами ЄС – Міноборони

Деталі

Мотузяник повідомив, що окремі підрозділи зс білорусі продовжують виконувати завдання з посилення білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, білоруські війська нарощують систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною областях, а також з країнами Європейського Союзу.

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«Також наша розвідка повідомляє про те, що у період з 22 червня – 1 липня цього року з військовими комісаріатами Гомельської області проводиться мобілізаційне навчання», – сказав він.

Мотузяник зазначив, що загроза застосування противником ракетного озброєння з території білорусі зберігається.

Доповнення

У Міністерстві оборони України повідомляли, що залишається небезпека відновлення противником наступальних дій проти України з білоруського напрямку.