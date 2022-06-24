беларусь укрепляет позиции на границе с Украиной и странами ЕС – Минобороны

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Беларусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций на гарнице с Украиной и со странами Европейского Союза. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Детали

Мотузянык сообщил, что отдельные подразделения из беларуси продолжают выполнять задачи по усилению белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, белорусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной областях, а также со странами Европейского Союза.

Цитата

«Также наша разведка сообщает о том, что в период с 22 июня – 1 июля этого года с военными комиссариатами Гомельской области проводится мобилизационное обучение», – сказал он.

Мотузянык отметил, что угроза применения противником ракетного вооружения с территории беларуси сохраняется.

Дополнение

В Министерстве обороны Украины сообщали, что остается опасность возобновления противником наступательных действий против Украины по белорусскому направлению.

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