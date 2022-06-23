У Міноборони заявили, що загроза наступальних дій противника з боку білорусі залишається

Деталі

Окрім цього, за словами Маляр, у Чорному морі ворог продовжує здійснювати заходи із морської блокади українських портів. Насамперед, це Одеса і Миколаїв.

У результаті цього, Україна не має можливості здійснювати на сьогодні торговельно-морське сполучення, з іншими країнами. Насамперед це стосується експорту сільськогосподарської продукції.

Доповнення

За даними української розвідки, військові сили білорусі на сьогодні не становлять небезпеки для України.