У Міноборони заявили, що загроза наступальних дій противника з боку білорусі залишається
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Міністерстві оборони України повідомили, що залишається небезпека відновлення противником наступальних дій проти України з білоруського напрямку. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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Окрім цього, за словами Маляр, у Чорному морі ворог продовжує здійснювати заходи із морської блокади українських портів. Насамперед, це Одеса і Миколаїв.
У результаті цього, Україна не має можливості здійснювати на сьогодні торговельно-морське сполучення, з іншими країнами. Насамперед це стосується експорту сільськогосподарської продукції.
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За даними української розвідки, військові сили білорусі на сьогодні не становлять небезпеки для України.