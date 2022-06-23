В Минобороны заявили, что угроза наступательных действий противника со стороны беларуси остается

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В Министерстве обороны Украины сообщили, что остается опасность возобновления противником наступательных действий против Украины с белорусского направления. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Кроме этого, по словам Маляр, в Черном море враг продолжает проводить мероприятия по морской блокаде украинских портов. В первую очередь, это Одесса и Николаев.

В результате этого, Украина не имеет возможности осуществлять на сегодняшний день торгово-морское сообщение, с другими странами. В первую очередь это касается экспорта сельскохозяйственной продукции.

Дополнение

По данным украинской разведки, военные силы беларуси на сегодняшний день не представляют опасности для Украины.

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