За неделю на пожарах погибли 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В течение прошлой недели, с 6 по 12 мая, на пожарах погибли 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Так, с начала недели зарегистрированы 1192 чрезвычайных события, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту возникновения.
"В результате принятых мер спасено 48 человек", - проинформировали в ГСЧС.
Кроме того, согласно данным, было ликвидировано 762 пожара, спасено на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 312 зданий и 41 единицы техники.
"На пожарах погибло 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 588 тыс. грн", - отметили в ГСЧС.
В течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1692 взрывоопасных предмета.
"В течение недели на водных объектах погибло 14 человек", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Подольском районе Киева ночью 13 мая произошел пожар в жилом доме.