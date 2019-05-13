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За неделю на пожарах погибли 27 человек

За неделю на пожарах погибли 27 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В течение прошлой недели, с 6 по 12 мая, на пожарах погибли 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Так, с начала недели зарегистрированы 1192 чрезвычайных события, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту возникновения.

"В результате принятых мер спасено 48 человек", - проинформировали в ГСЧС.

Кроме того, согласно данным, было ликвидировано 762 пожара, спасено на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 312 зданий и 41 единицы техники.

"На пожарах погибло 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 588 тыс. грн", - отметили в ГСЧС.

В течение недели пиротехнические подразделения ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1692 взрывоопасных предмета.

"В течение недели на водных объектах погибло 14 человек", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Подольском районе Киева ночью 13 мая произошел пожар в жилом доме.

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