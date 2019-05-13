У Києві вночі палав житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Подільському районі Києва вночі сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві, передає УНН.
Так, 13 травня о 03:48 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в 1-поверховому житловому будинку на вулиці Сирецька у Подільському районі столиці.
"Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на покрівлі будинку. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.
О 04:49 пожежу на площі 100 м кв. локалізували, а о 05:44 - ліквідували. Вогнем пошкоджені покрівля та перекриття будинку.
"Загиблих та травмованих немає. Причина та обставини виникнення пожежі з’ясовуються", - проінформували рятувальники.
Нагадаємо, в Одеській області під час пожежі в автомобілі загинула дворічна дівчинка.