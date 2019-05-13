В Киеве ночью горел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Подольском районе Киева ночью произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает УНН.
Так, 13 мая в 3:48 к спасателям поступило сообщение о пожаре в 1-этажном жилом доме на улице Сырецкая в Подольском районе столицы.
"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник на крыше дома. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
В 4:49 пожар на площади 100 кв. локализовали, а в 5:44 - ликвидирован. Огнем повреждены кровля и перекрытия дома.
"Погибших и травмированных нет. Причина и обстоятельства возникновения пожара выясняются", - проинформировали спасатели.
Напомним, в Одесской области во время пожара в автомобиле погиб двухлетний девочка.