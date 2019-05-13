За тиждень на пожежах загинули 27 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Упродовж минулого тижня, з 6 по 12 травня, на пожежах загинули 27 осіб. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Так, з початку тижня зареєстровано 1 192 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця виникнення.
"У результаті вжитих заходів врятовано 48 осіб", - проінформували у ДСНС.
Крім того, згідно з даними, було ліквідовано 762 пожежі, врятовано на пожежах 42 особи та не допущено знищення вогнем 312 будівель і 41 одиниці техніки.
"На пожежах загинуло 27 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 588 тис. грн", - зазначили у ДСНС.
Упродовж тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснено 284 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 692 вибухонебезпечних предмети.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, У Подільському районі Києва вночі 13 травня сталася пожежа у житловому будинку.