За неделю на Донбасс передали 1050,5 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На прошлой неделе на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения всего было оформлено гуманитарные грузы весом 1050,5 тонн. Об этом говорится в недельном дайджесте ситуации безопасности в КПВВ на линии разграничения Госпогранслужбы, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 69 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В общем оформлено гуманитарные грузы весом 1050,5 тонн", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, швейцарская агентство развития и сотрудничества отправила 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
Также напомним, что с 1 июня все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения ООС перешли на летний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия осуществляются ежедневно с 06:00 до 20:00.