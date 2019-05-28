Чергову партію гуманітарної допомоги відправили в ОРДЛО

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Швейцарська агенція розвитку та співробітництва відправила 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідував 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Для жителів Донбасу направлено хімічні реагенти для очистки води загальною масою 420 тонн", - вказали у відомстві.

Що стосується роботи усіх КПВВ на лінії розмежування, то, за даними прикордонників, вони функціонують у штатному режимі.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд було 280 транспортних засобів: “Майорське” - 25/60; “Мар’їнка” - 0/70; “Новотроїцьке” - 20/80; “Гнутове” - 20/5.

Нагадаємо, раніше на окупований Донбас заїхали 10 вантажівок із гуманітаркою від Червоного Хреста.

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