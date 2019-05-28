Очередную партию гуманитарной помощи отправили в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлено химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн", - указали в ведомстве.
Что касается работы всех КПВВ на линии разграничения, то, по данным пограничников, они функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд было 280 транспортных средств: "Майорское" - 25/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 20/5.
Напомним, ранее на оккупированный Донбасс заехали 10 грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста.