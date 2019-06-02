За тиждень на Донбас передали 1050,5 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Минулого тижня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування загалом було оформлено гуманітарні вантажі вагою 1050,5 тонн. Про це йдеться у тижневому дайджесті безпекової ситуації в КПВВ на лінії розмежування Держприкордонслужби, передає УНН.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 69 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу. Загалом оформлено гуманітарні вантажі вагою 1050,5 тонн", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, швейцарська агенція розвитку та співробітництва відправила 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.
Також нагадаємо, що з 1 червня всі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення ООС перейшли на літній графік роботи. Контрольно-перевірочні заходи здійснюються щоденно з 06:00 до 20:00.