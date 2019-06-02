За неделю через КПВВ на линии соприкосновения не пропустили 158 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В течение недели отказано в пропуске через линию соприкосновения 158 лицам в связи с отсутствием необходимых документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Всего за указанный период в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 266 тысяч граждан и 33 тысячи транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 158 лицам в связи с отсутствием необходимых документов", - говорится в сообщении.
Также на контролируемую территорию последовало 27 внутренне перемещенных лиц, оставивших свои дома на временно оккупированной территории Украины через сложную социально-экономическую ситуацию.
"При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 17 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки", - отмечено в сообщении.
По данным ГПСУ, в течение недели все КПВВ на линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей работали в штатном режиме.
На прошлой неделе на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения целом было оформлено гуманитарные грузы весом 1050,5 тонн.
Также напомним, сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 165 автомобилей.