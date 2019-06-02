За тиждень через КПВВ на лінії зіткнення не пропустили 158 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Протягом тижня відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 158 особам у зв’язку з відсутністю необхідних документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Загалом за вказаний період встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 266 тисяч громадян та 33 тисячі транспортних засобів. Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 158 особам у зв’язку з відсутністю необхідних документів", - йдеться в повідомленні.
Також на контрольовану територію прослідувало 27 внутрішньо переміщених осіб, що залишили свої оселі на тимчасово окупованій території України через складну соціально-економічну ситуацію.
"Під час здійснення контрольно-перевірочних заходів прикордонниками в контрольних пунктах в’їзду-виїзду виявлено 17 паспортних документів України з ознаками часткової підробки", - зазначено в повідомленні.
За даними ДПСУ, протягом тижня усі КПВВ на лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей працювали у штатному режимі.
Нагадаємо, минулого тижня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування загалом було оформлено гуманітарні вантажі вагою 1050,5 тонн.
Також нагадаємо, сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 165 автомобілів.