У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 165 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 165 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 15/30; "Мар’їнка" — 0/40; "Новотроїцьке" — 10/30; "Гнутове" — 20/20", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби пасажиро-транспортний потік був на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 36 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, з 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил перейшли на літній режим роботи. Так, з цього дня і протягом усього літа контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх КПВВ в районі ООС здійснюватимуться з 6:00 до 20:00.