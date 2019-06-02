В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 165 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 165 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 36 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Напомним, с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перешли на летний режим работы. Так, с этого дня и в течение всего лета контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех КПВВ в районе ООС осуществляться с 6:00 до 20:00.