За прошедшие сутки оккупанты 324 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Следовательно, 160 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций были использованы для атак на Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Левадное и Малую Токмачку. Шесть обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов привели к повреждениям в Роботино и Малой Токмачке.

Дополнительно, вражеские силы совершили 150 артобстрелов по территориям Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного, углубляя гуманитарный кризис в регионе.

Добавим

За сутки было получено 7 сообщений о разрушении жилья в результате этих нападений. Кроме того, два человека (мужчина и женщина) получили ранения во время вражеской атаки по Пологовскому району.

В Запорожье утонул 11-летний мальчик