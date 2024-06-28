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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За добу ворог 324 рази обстріляв 8 населених пунктів у Запорізькій області: поранено 2 мирних мешканців

Київ • УНН

 • 27160 перегляди

За минулу добу ворожі війська 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, застосувавши 160 безпілотників та 150 артилерійських снарядів, поранивши 2 цивільних осіб та пошкодивши житлові будинки.

За добу ворог 324 рази обстріляв 8 населених пунктів у Запорізькій області: поранено 2 мирних мешканців

Упродовж минулої доби окупанти 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Відтак, 160 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій були використані для атак на Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малу Токмачку. Шість обстрілів із ракетно-артилерійських комплексів призвели до пошкоджень в Роботиному та Малій Токмачці.

Додатково, ворожі сили здійснили 150 артобстрілів по територіям Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного, поглиблюючи гуманітарну кризу в регіоні.

Додамо

За добу було отримано 7 повідомлень про руйнування житла у наслідок цих нападів. Крім того, двоє осіб (чоловік та жінка) отримали поранення під час ворожої атаки по Пологівському району.

У Запоріжжі потонув 11-річний хлопчик 26.06.24, 18:15 • 22618 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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