За добу ворог 324 рази обстріляв 8 населених пунктів у Запорізькій області: поранено 2 мирних мешканців
Київ • УНН
За минулу добу ворожі війська 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, застосувавши 160 безпілотників та 150 артилерійських снарядів, поранивши 2 цивільних осіб та пошкодивши житлові будинки.
Упродовж минулої доби окупанти 324 рази обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Відтак, 160 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій були використані для атак на Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малу Токмачку. Шість обстрілів із ракетно-артилерійських комплексів призвели до пошкоджень в Роботиному та Малій Токмачці.
Додатково, ворожі сили здійснили 150 артобстрілів по територіям Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного, поглиблюючи гуманітарну кризу в регіоні.
Додамо
За добу було отримано 7 повідомлень про руйнування житла у наслідок цих нападів. Крім того, двоє осіб (чоловік та жінка) отримали поранення під час ворожої атаки по Пологівському району.
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