За сутки рф потеряла: более 1200 военных и десятки единиц техники

За сутки агрессор потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 02.11.24:

- Личный состав: 697 680(+1270).

- Танки: 9170 (+8).

- Бронированные боевые машины: 18487 (+17).

- Артиллерийские системы: 20076 (+37).

- РСЗВ: 1244.

- Средства ППО: 994.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18117 (+28).

- Крылатые ракеты: 2628.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 28114 (+76).

- Специальная техника: 3583 (+4).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме - говорится в сообщении.

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