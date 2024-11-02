За сутки рф потеряла: более 1200 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1270 военных, 8 танков и 17 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли почти 698 тысяч личного состава.
За сутки агрессор потерял 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 02.11.24:
- Личный состав: 697 680(+1270).
- Танки: 9170 (+8).
- Бронированные боевые машины: 18487 (+17).
- Артиллерийские системы: 20076 (+37).
- РСЗВ: 1244.
- Средства ППО: 994.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18117 (+28).
- Крылатые ракеты: 2628.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 28114 (+76).
- Специальная техника: 3583 (+4).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
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