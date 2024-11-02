Генштаб: 126 боестолкновений, захватчики интенсивно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 126 боестолкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Покровском и Кураховском направлениях - 36 и 48 штурмовых действий соответственно.
На передовой произошло 126 боестолкновений. Интенсивно атакует противник на Покровском направлении Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку от Волчанска.
На Купянском направлении террористы пять раз атаковали в районах Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово, еще одна атака продолжается.
На Лиманском направлении вражеские войска 14 раз штурмовали в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении ВСУ отбили 3 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Сейчас продолжается один бой.
На Покровском направлении террористы совершили 36 штурмовых действий в районах Сухой Балки, Сухого Яра, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. На направлении еще продолжаются 7 атак.
На Кураховском направлении происходило 48 боестолкновений. Противник бил возле Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки.
На Времовском направлении агрессор дважды пытался прорваться к Трудовому.
На Приднепровском направлении силы врага четыре раза провели неудачные штурмы.
Еще плюс 1360 оккупантов, 45 артсистем и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага29 октября 2024, 05:59 • 16636 просмотров