За сутки погибло 870 военных рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  182494 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  216714 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  216861 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  171224 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118051 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128831 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139660 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138085 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124522 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103925 просмотра

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12 апреля 2024, 06:00  •  509823 просмотра

За сутки погибло 870 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 870 военнослужащих.

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За сутки погибло 870 военных рф

За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиаударов и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

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За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15483 просмотра
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

В Днепре количество раненых гражданских лиц возросло до 9 после вражеских обстрелов центра города.

Война •   •  14927 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

"Башнефть" установила механические сетки и системы наблюдения для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  15356 просмотра
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Из-за российской агрессии в Днепре горит пятиэтажный дом, под завалами которого, возможно, есть жертвы. Также пострадали Криворожский и Синельниковский районы, в результате чего погибла одна женщина.

Война •   •  16737 просмотра
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20875 просмотра
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

19 апреля: День подснежника, День чеснока

Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.

УНН Lite •   •  51895 просмотра
19 апреля: День подснежника, День чеснока

Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух самолеты и начала процедуры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства из-за интенсивных российских ракетных ударов по Украине.

Война •   •  24053 просмотра
Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.

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Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана