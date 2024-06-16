За минувшие сутки оккупационные войска совершили 424 обстрела 7 населенных пунктов Запорожской области, из них 213 - с беспилотников, 8 - из реактивных систем залпового огня, 203 - из артиллерии, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
За прошедшие сутки оккупантские силы провели 424 удара по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, 213 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали сельские населенные пункты: Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка.
Дополнительно, 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Роботино и Малую Токмачку. Также зафиксировано, что 203 артиллерийских обстрела было нанесено по территории населенных пунктов: Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.
Несмотря на интенсивность атак, указано, что мирные жители не пострадали. Однако поступило 4 сообщения о разрушении жилых зданий.
Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов15 июня 2024, 04:15 • 111026 просмотров