За добу окупанти 424 рази атакували Запорізьку область
Київ • УНН
За минулу добу окупаційні війська здійснили 424 обстріли 7 населених пунктів Запорізької області, з них 213 - з безпілотників, 8 - з реактивних систем залпового вогню, 203 - з артилерії, в результаті чого було зруйновано житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
Протягом минулої доби окупантські сили провели 424 удари по 7 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За інформацією, 213 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій атакували сільські населені пункти: Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка.
Додатково, 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Роботине та Малу Токмачку. Також зафіксовано, що 203 артилерійських обстріли було завдано по території населених пунктів: Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.
Незважаючи на інтенсивність атак, зазначено, що мирні жителі не постраждали. Проте надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будівель.
Російські війська розпочали масовані обстріли Запорізької області, обстріляно 10 населених пунктів15.06.24, 07:15 • 111388 переглядiв