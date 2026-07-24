За сутки на фронте 233 боевых столкновения, враг применил 308 КАБов - Генштаб

В течение минувших суток, 23 июля, на фронте зафиксировано 233 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 308 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты применили 10 463 дрона-камикадзе и совершили 3230 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 25 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один склад материально-технического обеспечения противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили одну вражескую атаку. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и совершил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска, Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлении Хатнего.

На Купянском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлениях Юрковки, Привольного, Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении зафиксировано шестнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Николаевполя.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Родинского, а также осуществлял штурмы в направлениях Дорожного, Новогришиного, Васильевки, Котлиного, Новопавловки, Анновки, Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Гришиного, Мирного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Новогеоргиевка, Александроград, Калиновское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Оленоконстантиновки, Косовцевого, Железнодорожного, Горького, Воздвижевки, Доброполья, Цветкового и Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Щербаков, Степового и Приморского.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также обезврежено десять танков, шесть боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, две ракеты, один самолет, двенадцать наземных робототехнических комплексов, 1652 беспилотных летательных аппарата, 544 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники врага.

4 из 5 российских ракет и 160 из 180 дронов обезврежены над Украиной