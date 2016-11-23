За субсидиями обратилось более четверти миллиона жителей Киевской области - В.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала 2016 года за субсидиями на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг обратилось более 270 тысяч человек. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.
Он обратил внимание, что большинство граждан, которые обращаются за такими субсидиями, проживают в городских поселениях.
"За 10 месяцев текущего года общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла 150 млн грн. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. В этом году увеличен почти вдвое и размер субсидий. Сейчас на одно домохозяйство выделяется 462 грн", - сообщил В.Соболев.
В то же время почти 10 000 хозяйств получают субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого топлива, рассказал депутат.
"Общая сумма назначенных субсидий этого вида в отчетном периоде составила 18,6 млн грн. Большинство получателей такого вида субсидий проживают в сельской местности", - отметил В.Соболев.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил 12-месячную рассрочку для граждан, не получающих субсидии на оплату коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании правительства 19 октября.