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За субсидиями обратилось более четверти миллиона жителей Киевской области - В.Соболев

Киев • УНН

 • 7023 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала 2016 года за субсидиями на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг обратилось более 270 тысяч человек. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.

За субсидиями обратилось более четверти миллиона жителей Киевской области - В.Соболев

Он обратил внимание, что большинство граждан, которые обращаются за такими субсидиями, проживают в городских поселениях.

"За 10 месяцев текущего года общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам на возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг составляла 150 млн грн. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. В этом году увеличен почти вдвое и размер субсидий. Сейчас на одно домохозяйство выделяется 462 грн", - сообщил В.Соболев.

В то же время почти 10 000 хозяйств получают субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого топлива, рассказал депутат.

"Общая сумма назначенных субсидий этого вида в отчетном периоде составила 18,6 млн грн. Большинство получателей такого вида субсидий проживают в сельской местности", - отметил В.Соболев.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил 12-месячную рассрочку для граждан, не получающих субсидии на оплату коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании правительства 19 октября.

Украинские Национальные Новости

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