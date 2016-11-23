За субсидіями звернулось понад чверть мільйона жителів Київщини – В.Соболєв

Він звернув увагу, що більшість громадян, які звертаються за такими субсидіями, проживають у міських поселеннях.

“За 10 місяців поточного року загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг становила 150 млн грн. Це у 5 разів більше, ніж минулого року. Цього року збільшено майже удвічі й розмір субсидій. Зараз на одне домогосподарство виділяється 462 грн”, - повідомив В.Соболєв.

Одночасно майже 10 тисяч господарств отримують субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого палива, розповів депутат.

“Загальна сума призначених субсидій цього виду у звітному періоді становила 18,6 млн грн. Більшість отримувачів такого виду субсидій проживають у сільській місцевості”, - зазначив В.Соболєв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив 12-місячну розстрочку для громадян, які не отримують субсидії, на сплату комунальних послуг. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 19 жовтня.