За сегодня оккупанты уже раз обстреляли позиции украинских защитников

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12.00 зафиксировано уже 1 прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск. С 09.00, враг применял вооружение БМП и станковый противотанковый гранатомет по нашим защитникам Золотого-4 ", - сообщил Гуцуляк.



По его словам, подразделения Объединенных сил в течение 30 минут подавили вражескую активность очередными огневыми средствами.

К счастью, потерь среди украинских защитников от начала текущих суток нет.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный погиб.



