За сьогодні окупанти вже раз обстріляли позиції українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби на лінії бойового зіткнення станом на 12.00 зафіксовано вже 1 прицільний обстріл з боку російсько-окупаційних військ. З 09.00, ворог застосовував озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет по нашим оборонцям Золотого-4”, - повідомив Гуцуляк.
За його словами, підрозділи Об’єднаних сил протягом 30 хвилин придушили ворожу активність черговими вогневими засобами.
На щастя, втрат серед українських захисників від початку поточної доби немає.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув.