Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув

КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку доби, станом на 18:00, бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомила прес-служба Операції об’єднаних сил, передає УНН.