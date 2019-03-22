Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З початку доби, станом на 18:00, бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомила прес-служба Операції об’єднаних сил, передає УНН.
За даними прес-служби, від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військових, п'ять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, з витратою 63 міни калібрів 120 та 82 мм. Також в ООС зафіксували обстріли снайперів.
Зокрема, за даними прес-служби, обстріли відбувались поблизу села Водяне, снайпер стріляв у районі населеного пункту Новомихайлівка.
Двічі бойовики обстріляли Новоолександрівку, також постріли лунали в районі населених пунктів Новозванівка, Золоте-1.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення.
Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння.
Нагадаємо, з початку поточної доби станом на 12:00 на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського військового.